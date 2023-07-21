Историк моды Васильев поздравил своего мопса Котика с 17-летием
Историк моды Александр Васильев опубликовал трогательный пост с поздравлением своего домашнего питомца. Снимками собаки он поделился в социальных сетях.
В пятницу, 21 июля, мопсу Котику исполнилось 17 лет. Александр Васильев опубликовал серию фотографий питомца и поздравил его с днем рождения.
«Невероятно, но факт! Сегодня исполняется 17 лет со дня рождения нашего черного мопса Котика! Этот долгожитель среди мопсов, дважды побывал в Париже, был украшением обложек журналов и книг, участвовал в художественных фильмах и телепрограммах. Жизнь у Котика удалась и я хочу поблагодарить мою семью за заботу в дни моего отсутствия в Москве об этом замечательном компаньоне, который все еще не потерял вкуса к жизни. Интересно, что Коти родился в один день с Хемингуэем и очень на него стал с возрастом похож!» — написал историк моды.
На фотографиях он показал снимки животного разных лет, в том числе из их совместной фотосессии. Пользователи соцсетей поздравили питомца с праздником. Среди них была и журналист Эвелина Хромченко.