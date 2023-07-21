Алсу показала свою 68-летнюю маму-супермодель
Поклонники певицы отметили, что она очень похожа на свою родительницу.
40-летняя Алсу Абрамова старается не показывать в личном блоге своих членов семьи. Однако сейчас артистка решила порадовать публику и поделилась кадрами мамы Разии.
Так, Алсу выложила видео, на которых запечатлена ее 68-летняя родительница.
«Мамик наконец-то доехала до моего бутика. Моя супермодель. Извините все наши предыдущие модели, но маман топ» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подчеркнула исполнительница.
Также Абрамова поинтересовалась у поклонников, похожа ли она на родительницу. Большинство из них ответили, что да. Напомним, Алсу является дочерью предпринимателя Ралифа Сафина и архитектора Разии Сафиной. Также у знаменитости есть три брата — Марат, Ренард и Руслан.