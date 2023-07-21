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Алсу показала свою 68-летнюю маму-супермодель

Поклонники певицы отметили, что она очень похожа на свою родительницу.

Алсу показала свою 68-летнюю маму-супермодель
© WomanHit.ru

40-летняя Алсу Абрамова старается не показывать в личном блоге своих членов семьи. Однако сейчас артистка решила порадовать публику и поделилась кадрами мамы Разии.

Так, Алсу выложила видео, на которых запечатлена ее 68-летняя родительница.

«Мамик наконец-то доехала до моего бутика. Моя супермодель. Извините все наши предыдущие модели, но маман топ» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подчеркнула исполнительница.

Соцсети

Также Абрамова поинтересовалась у поклонников, похожа ли она на родительницу. Большинство из них ответили, что да. Напомним, Алсу является дочерью предпринимателя Ралифа Сафина и архитектора Разии Сафиной. Также у знаменитости есть три брата — Марат, Ренард и Руслан.