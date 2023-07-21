Кайли Дженнер вышла на публику в «фермерском образе»

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», модель и бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала серию новых фотографий. Снимками она поделилась в социальных сетях.

25-летняя Кайли Дженнер позировала в летнем белоснежном комплекте: топе на пуговицах с рукавами-рюшами и разрезами на груди и в плиссированной мини-юбке. Образ дополнили черные солнцезащитные очки, соломенная сумка с отделкой под кожу и золотые украшения. Блогер позировала в саду собственного загородного дома.

Новый пост набрал более трех миллионов лайков. В комментариях поклонники восхищались фигурой Кайли Дженнер:

«Ты — совершенство», «Идеальная фигура», «Выглядишь невероятно», «Кайли — красотка! Очень горячие фотки», «Завидуем такой фигуре», «Муза и икона стиля», «Невероятно сексуальная», «Невозможно прекрасна», «Шикарна»

Однако образ понравился не всем пользователям, некоторые назвали его «фермерским» и «деревенским», а также не подходящим для девушки Тимоти Шаламе.