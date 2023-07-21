Ольга Бузова запланировала свадьбу
Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками в соцсетях планами на будущее. Оказывается, звезда влюблена, причем настолько, что уже планирует свадьбу.
Артистка отметила, что сначала обращает внимание на поступки мужчины, но это не мешает ей представлять, каким будет их совместное будущее.
«Я примеряю свадебное платье, как только он мне написал «Привет». Я уже представляю, сколько у нас детей, и какой он папа. Это делают многие и, кстати, парни такие же. И не надо это отрицать. Я знаю, где будет моя свадьба! Я даже забронировала отель», — призналась Ольга Бузова.
По словам звезды, главное, что ее возбуждает в мужинах, - это ум и честность, а ложь и "грязь" ее отталкивают.
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