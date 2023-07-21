Шеф-повар Бейонсе рассказал, что ест звезда на гастролях

Шеф-повара Грант Берд и Грей Роллин путешествуют вместе со звёздами по мировым турне. Их задача — обеспечить команду из нескольких сотен человек и главного исполнителя здоровой едой. На них лежит огромная ответственность, ведь пищевое отравление может сорвать выступление перед многомиллионной аудиторией.

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Специалисты рассказали о привычках в питании известных артисток. Так, певица Lizzo обожает свежевыжатые соки, поэтому во время гастролей шеф-повара устанавливают специальную станцию с нарезанными овощами и фруктами, которые можно опускать в соковыжималку. Из перекусов исполнительница предпочитает корн-доги, сэндвичи с жареной курицей и слайдеры на растительной основе, кускус, тыкву, морковь и печенье.

Что касается Бейонсе, то часть её команды предпочитает веганскую пищу. Певице важно, чтобы у них тоже было разнообразное меню и они не оставались голодными. Поэтому они путешествуют с дорожной кухней, которая заполнена различными продуктами. Сама исполнительница перед выходом на сцену любит перекусывать фруктами или печеньем.

Грей Роллин объясняет: