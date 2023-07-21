Дочь певицы Славы бросает музыкальную карьеру

Три года назад старшая дочь певицы Славы Александра Морозова решила пойти по стопам матери и начала сольную карьеру.

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Казалось бы, вполне успешную: в сентябре 2020 года девушка выступила на музыкальной премии «Жара Kids Awards». Однако сегодня Super стало известно, что Саша решила уйти со сцены. Принять такое решение ей было нелегко, однако девушка нашла поддержку в лице мамы и мужа Андрея.