Вдова Александра Пономаренко рассказала о поведении его брата

Вдова Александра Пономаренко, популярного артиста-юмориста, Анна рассказала, как себя вел его брат Валерий во время болезни и после похорон. Об этом пишет издание StarHit.

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Как призналась Анна, Валерий Пономаренко не слишком жалел брата и планировал гастроли и концерты, не делая скидок на болезнь. При этом не считал нужным помогать брату, который нуждался в дорогостоящем лечении. Об этом Анна рассказала в передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Также она вспомнила, что Валерий Пономаренко устраивал благотворительный концерт, чтобы собрать деньги на лечение. Артисты в концерте участвовали бесплатно, но деньги Александру так и не передал.

В наследство Анне осталось собственности на девять миллионов рублей и много долгов, которые она постепенно выплачивает. Сейчас она ищет работу.