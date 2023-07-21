52-летняя ведущая показала фигуру на фото в бикини

Британская актриса и ведущая Аманда Холден поделилась фото в откровенном виде и восхитила подписчиков. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, для съемки 52-летняя знаменитость примерила зеленое бикини, оформленное завязками. На размещенных кадрах звезда показала поклонникам подтянутую фигуру с разных ракурсов. При этом ее образ дополнили солнцезащитные очки и расслабленная прическа.

Фанаты оценили внешний вид Холден и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 50 тысяч лайков. «Перестаньте публиковать фото 20-летней давности!», «Нестареющая красота», «Это неправильно, что я в восторге от твоего тела», «Какие потрясающие виды спереди и сзади», «Огонь!» — высказывались они.