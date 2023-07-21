Меган Фокс прошлась по улице в прозрачном топе без бюстгальтера

Актриса Меган Фокс прошлась по улице с избранником, рэпером Machine Gun Kelly, в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует PageSix.

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Папарацци засняли 37-летнюю знаменитость на свидании в Калифорнии в черном прозрачном топе на тонких бретелях и мини-юбке. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от бюстгальтера. Свой образ она дополнила босоножками на высоком каблуке и платформе, черной лаковой сумкой и накинутым на руку пиджаком.

Кроме того, актриса распустила длинные волосы, завитые в легкие локоны. В свою очередь партнер Фокс примерил светлые джинсы прямого кроя, серую водолазку и яркую бейсболку.