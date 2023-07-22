Александр Домогаров рассказал о болезни бывшей жены

Актер Александр Домогаров высказался о горе, которое произошло в его семье. его бывшей супруге и матери его сына Александра, Ирине Гуненковой диагностировали онкологию. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Александр Домогаров-младший отметил, что диагноз его матери поставили 2,5 года назад. На протяжении долгого времени он был уверен, что болезнь можно победить, но теперь стало понятно, что лечение не помогает.

Сам Домогаров поддерживает своего сына и говорит, что ему тяжело видеть его таким. "Сейчас ему страшно, тяжело", — рассказывает звезда.

Он пояснил, что врачи в клинике, где лечилась Ирина Гуненкова, отказались от лечения и заявили о том, что больше ничего не смогут сделать. Это стало последним ударом для семьи актера.