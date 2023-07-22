Актриса Екатерина Климова раскрыла секрет своей красоты

Актриса Екатерина Климова перечислила процедуры, которые помогли ей восстановиться, набраться сил и при этом добиться красивой фигуры. Недавно артистка отправилась отдыхать на курорт под Санкт-Петербургом.

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Для многих друзей актрисы стало удивлением, что курорт предоставляет не только программы, которые направлены на выведение токсинов из организма, но также оздоровительные курсы после заболеваний, восстановительные — после стресса, а также позволяющие изучить состояние и возможности организма.

Пройдя несколько процедур, Климова улучшила свое самочувствие.

Среди них — скандинавская ходьба по берегу Финского залива, висцеральный массаж, водородное омоложение в комнате ментального благополучия и другие. Актриса отметила, что все это время отлично питалась, поэтому голодание для фигуры мечты она считает необязательным, передает портал «Телепрограмма».