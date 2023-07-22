Регина Тодоренко рассказала, что ее сын разбил голову в Турции

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что ее сына Мишу госпитализировали на отдыхе в Турции. Об этом она заявила на личной странице в Instagram. Свой рассказ Тодоренко сопроводила серией фотографий, на которых видно, что старшего сына ведущей госпитализировали турецкие медики.

"Наш малыш разбил голову. Это случилось в секунду. Мишка просто хотел облокотиться на мягкий пуфик, а какой-то мальчонка выдернул резко пуфик из-под него, и сын приземлился затылком на скос ступеньки", — рассказала она.

Тодоренко призналась, что эта ночь стала для нее одной из самых тяжелых в жизни. Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает. "Хочется забрать всю эту боль себе, но только не ребенку. Вся жизнь пролетела перед глазами. Чувствую себя хреновой матерью", — написала Тодоренко.