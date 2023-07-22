Российская поп-певица Слава пожаловалась на работу пластического хирурга Киркорова Тимура Хайдарова. Соответствующие истории она разместила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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По словам 43-летней звезды, она прибегала к хирургическому вмешательству в нескольких зонах тела.

«Он мне сделал замечательную операцию по всему телу, убрал животик, ножки, ручки, все лишнее. Но очень большой вопрос был по поводу груди. Я не хочу, чтобы у вас было то же самое с грудью», — написала артистка.

Затем знаменитость показала результат работы хирурга после манипуляций. На размещенных кадрах видно, что на груди Славы присутствовали большие шрамы.

«Когда я сняла лифчик через месяц после операции, я просто обалдела. Швы ужаснейшие», — посетовала она.

Как утверждает певица, другие артисты, столкнувшиеся с похожей проблемой после работы Хайдарова, не могут признаться в последствиях, поскольку дорожат своей репутацией. «Просто хочу сказать вам, что грудь у него делать не надо», — предупредила Слава.