Опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 10-летия

По случаю дня рождения принца Джорджа в социальных сетях опубликовали его официальный портрет. Об этом сообщает Page Six и раскрывает детали съемки.

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Кадр был сделан в начале июля фотографом Милли Пилкингтон, которая ранее также снимала 8-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принца Луи. На фотографии принц Джордж позирует в клетчатой рубашке и бирюзовых брюках. Образ дополнили синие носки и коричневые ботинки.