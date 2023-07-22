Новый альбом Бритни Спирс может выйти в 2023 году

Накануне американская поп-исполнительница Бритни Спирс представила первый за долгое время трек под названием Mind Your Business в дуэте с лидером группы Black Eyed Peas Уильямом Адамсом, больше известным под псевдонимом Will.i.am.

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Следом знаменитость намекнула в своих соцсетях на то, собирается начать работу и над новым полноценным альбомом.

Как сообщают инсайдеры со ссылкой на близки к Спирс музыкальных продюсеров, у певицы есть «тонна готового и чернового материала, которого с лихвой хватит на альбом».

По некоторым данным, Бритни может представить его еще до конца текущего года, а работу над ним планирует сразу после выхода своих ранее анонсированных мемуаров.