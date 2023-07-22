Продюсер Яна Рудковская начала носить свою одежду 2000-х годов

Продюсер Яна Рудковская начала носить свою одежду 21-летней давности и опубликовала фото в ней. Об этом она написала в своем Telegram-канале и поделилась фотографиями.

48-летняя звезда позировала на снимках в брендовых нарядах, которые она купила в 2002 году. Перед камерой она предстала в красных юбке и кофте, голубом кроп-топе Chanel, платье с кружевом Dior, а также в платье с глубоким декольте от Dolce & Gabbana.

«Удивительно, что 20 лет назад я носила эти вещи и весила 54-55 килограммов. Как познакомились с Женей [Евгений Плющенко], похудела до 50. Сейчас вернулась в свой прежний вес и снова ношу эти вещи», — написала Рудковская.