Продюсер Яна Рудковская начала носить свою одежду 2000-х годов
Продюсер Яна Рудковская начала носить свою одежду 21-летней давности и опубликовала фото в ней. Об этом она написала в своем Telegram-канале и поделилась фотографиями.
48-летняя звезда позировала на снимках в брендовых нарядах, которые она купила в 2002 году. Перед камерой она предстала в красных юбке и кофте, голубом кроп-топе Chanel, платье с кружевом Dior, а также в платье с глубоким декольте от Dolce & Gabbana.
«Удивительно, что 20 лет назад я носила эти вещи и весила 54-55 килограммов. Как познакомились с Женей [Евгений Плющенко], похудела до 50. Сейчас вернулась в свой прежний вес и снова ношу эти вещи», — написала Рудковская.
В комментариях поклонники похвалили Рудковскую за правильное отношение к одежде и шикарный вкус. «Яна, шикарно выглядите», «Вы такая красивая», «Классный лайфхак», «Вы — королева», «Правильное отношение к одежде», «Какая вы красотка, просто бомба», «Красивая девушка в красивом месте», — написали пользователи соцсетей.