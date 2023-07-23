Слава призналась, что звездный хирург Киркорова испортил ей грудь

Певица Слава призналась, что звездный хирург Филиппа Киркорова испортил ей грудь
По словам артистки, другие пациентки Тимура Хайдарова просто боятся признаваться.
Певица Слава решилась на неожиданное признание. Она вдруг поведала, что звездный пластический хирург Тимур Хайдаров, который недавно волшебно преобразил Филиппа Киркоров, испортил ей грудь.
По словам артистки, к хирургу она обратилась, чтобы чуть-чуть подтянуть грудь. Мол, ей нравился ее бюст, просто решила сделать его немного лучше. Результат ее ошеломил. «Одна грудь выше, другая ниже, швы ужаснейшие».
В итоге исправлять ситуация она отправилась в одну из известных клиник. И сегодня полученным результатом, говорит Слава, она полностью довольна. «Что было до и что сейчас — это небо и земля… Я за этот год переболела и пережила огромнейший стресс».
Однако, подумав, она решила не замалчивать ситуацию. Ведь она сама советовала поклонницам Хайдарова, поэтому просто ответственна за свои рекомендации. По словам певицы, когда Тимур «делает тело», у него все получается изумительно. А вот грудь — это явно не его профиль. «Все остальное супер, но грудь — это ужас!».
«Сначала, как и все артистки, которым он изуродовал грудь, я хотела взять компенсацию», — честно призналась Слава. Но потом решила просто предостеречь других девушек. "Делать грудь у него не надо. Тимур, ты очень круто делаешь тело. Не делай, пожалуйста, грудь никому. Это уродство', — обратилась Слава к хирургу.