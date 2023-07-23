Слава призналась, что звездный хирург Киркорова испортил ей грудь

По словам артистки, другие пациентки Тимура Хайдарова просто боятся признаваться.

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Певица Слава решилась на неожиданное признание. Она вдруг поведала, что звездный пластический хирург Тимур Хайдаров, который недавно волшебно преобразил Филиппа Киркоров, испортил ей грудь.

По словам артистки, к хирургу она обратилась, чтобы чуть-чуть подтянуть грудь. Мол, ей нравился ее бюст, просто решила сделать его немного лучше. Результат ее ошеломил. «Одна грудь выше, другая ниже, швы ужаснейшие».

В итоге исправлять ситуация она отправилась в одну из известных клиник. И сегодня полученным результатом, говорит Слава, она полностью довольна. «Что было до и что сейчас — это небо и земля… Я за этот год переболела и пережила огромнейший стресс».

Однако, подумав, она решила не замалчивать ситуацию. Ведь она сама советовала поклонницам Хайдарова, поэтому просто ответственна за свои рекомендации. По словам певицы, когда Тимур «делает тело», у него все получается изумительно. А вот грудь — это явно не его профиль. «Все остальное супер, но грудь — это ужас!».