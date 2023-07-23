Тимати засняли в момент, когда охрана толкала его машину

Российский рэпер Тимати появился на одном из мероприятий в Москве на ретромашине. Об этом сообщает Telergram-канал Yobajur.

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В пятницу, 21 июля, Тимати приехал на вечеринку в Москве на белой ретро-машине. Рэпер был одет в черную футболку, джинсы и бейсболку. Образ дополнила золотая цепь и коричневые ботинки. На мероприятии его сопровождали двое охранников. Однако по завершении вечера журналисты успели заснять Тимати в момент, когда его машину толкала охрана, чтобы она поехала.

«У моего (Тимати) вчера машина встала. Толкали», — иронично написал источник.

В марте Тимати приобрел машину за 725 миллионов рублей. Юнусов похвастался покупкой в социальных сетях. Артист опубликовал снимок с новым автомобилем – черным Lamborghini Veneno Roadster. Известно, что в мире существует всего четыре экземпляра этой машины. Одна из моделей выставлена в музее Lamborghini, а три остальных были проданы.