Стас Пьеха боится брать сына к себе: «Я так себе папа»

Певец Стас Пьеха высказался о своих отношениях с малолетним сыном Петром, а также оценил себя как родителя. Популярный исполнитель признался, что не считает себя самым лучшим папой, но, тем не менее, у него самого в семье были примеры и похуже.

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В настоящее время Петя живет с мамой Натальей Горчаковой. Родители мальчика развелись несколько лет назад. В новом интервью Пьеха заявил, что мечтает взять ребенка к себе в Москву, но при этом боится оставаться с сыном из-за опасения не справиться с задачей.

«Я так себе папа. Но если говорить о том, какой папа был у меня, то я лучше, - заявил Стас в беседе с журналисткой Яной Чуриковой. - Я ежемесячно перевожу много денег, финансово участвую в жизни сына».

По словам певца, он регулярно переводит алименты и другие выплаты, а также не остался в стороне от скандала, когда Петя пострадал от нападения взрослой соседки - жены футбольного арбитра Ирины Безбородовой.