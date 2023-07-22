Ольга Бузова призналась, что влюблена
Артистка Ольга Бузова, отвечая на вопросы подписчиков в своих соцсетях, призналась, что влюблена. Несмотря на то, что сейчас певица не состоит в отношениях, она уже «забронировала отель» для свадьбы. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Также Бузова призналась, что мечтает о детях, а на своих женихов всегда мысленно примеряет роль отца. В прошлом брак с футболистом Дмитрием Тарасовым артистка испытывала проблемы с зачатием. Бузова проходила специальное лечение, но брак распался и она осталась без детей.
После расставания с блогером Давидом Манукяном артистка не афиширует личную жизнь. Сейчас Бузова признается, что каждый раз, когда интересный парень пишет ей «привет», она примеряет свадебное платье.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что певица Слава возобновила отношения с главой крупного финансово-промышленного холдинга Анатолием Данилицким. Артистка признается, что получала предложение руки и сердца 28 раз.