Ольга Бузова призналась, что влюблена

Артистка Ольга Бузова, отвечая на вопросы подписчиков в своих соцсетях, призналась, что влюблена. Несмотря на то, что сейчас певица не состоит в отношениях, она уже «забронировала отель» для свадьбы. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Также Бузова призналась, что мечтает о детях, а на своих женихов всегда мысленно примеряет роль отца. В прошлом брак с футболистом Дмитрием Тарасовым артистка испытывала проблемы с зачатием. Бузова проходила специальное лечение, но брак распался и она осталась без детей.

После расставания с блогером Давидом Манукяном артистка не афиширует личную жизнь. Сейчас Бузова признается, что каждый раз, когда интересный парень пишет ей «привет», она примеряет свадебное платье.