Лана Дель Рей подрабатывает официанткой в ресторане

Лана Дель Рей удивила своих поклонников, когда в четверг они заметили её во время обслуживания клиентов в одном из ресторанов сети Waffle House в Алабаме. На фотографиях и видеозаписях в социальных сетях певица была одета в униформу официантки: синяя рубашка с воротником, короткая чёрная юбка, белые кроссовки и официальная большая желтая бирка с именем на груди. На одной из фотографий звезда наливает клиенту горячий кофе, а её волосы затянуты в пучок. Конечно, не обошлось без фотографий с фанатами, но пока звезда не раскрыла никаких подробностей о том, что послужило причиной для выбора места работы.