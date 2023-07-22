Лана Дель Рей подрабатывает официанткой в ресторане
Лана Дель Рей удивила своих поклонников, когда в четверг они заметили её во время обслуживания клиентов в одном из ресторанов сети Waffle House в Алабаме. На фотографиях и видеозаписях в социальных сетях певица была одета в униформу официантки: синяя рубашка с воротником, короткая чёрная юбка, белые кроссовки и официальная большая желтая бирка с именем на груди. На одной из фотографий звезда наливает клиенту горячий кофе, а её волосы затянуты в пучок. Конечно, не обошлось без фотографий с фанатами, но пока звезда не раскрыла никаких подробностей о том, что послужило причиной для выбора места работы.
«Сказать, что я в восторге, значит преуменьшить!!! ЛАНИТА! Я являюсь огромной поклонницей Ланы Дель Рей уже более десяти лет, поэтому встретиться с ней сегодня было настоящим безумием», — подписала пост одна из фанаток. Её сторонники завалили социальные сети восторженными откликами на смелый поступок. «Прямо работник месяца», — пошутил один из фанатов. «Мне нравится, что она живет так, как хочет», — написал второй.
Лана Дель Рей с поклонницей после смены в кафе
Лана, выпустившая в марте свой девятый студийный альбом Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, обычно остаётся в тени и нечасто публикует что-то в своём профиле, который настроен на приватный режим.
Источник фото: Социальные сети