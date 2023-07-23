Ратаковски засняли в «голом» платье на улицах Нью-Йорка

Американскую модель и актрису Эмили Ратаковски сфотографировали во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие фотографии.

Модель появилась на публике в «голом» платье с черным нижним бельем. Образ дополнили высокие кожаные сапоги и металлическая сумка. Эмили Ратаковски выпрямили волосы и сделали легкий макияж. В таком аутфите она отправилась на прогулку с собакой по улицам Нью-Йорка.

У модели есть двухлетний сын Сильвестр Аполло. С его отцом, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, она рассталась в июле 2022 года после четырех лет брака. Причиной для разрыва послужили его измены. Впоследствии манекенщицу заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре. В марте ее засняли за поцелуями с бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлсом.