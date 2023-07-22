В Сети обсуждают «фальшивую дружбу» Виктории Бекхэм и Ким Кардашьян

21 июля на спортивном стадионе в Форт-Лодердейле (США) знаменитостей было больше, чем на многих красных дорожках. Ким Кардашьян с сыном, Дэвид и Виктория Бекхэм с дочкой, певец и по совместительству бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони, легенда тенниса Серена Уильямс, прославленный баскетболист ЛеБрон Джеймс... А все потому, что свой первый матч в составе «Интер Майами» сыграл великий аргентинец Лионель Месси. Неудивительно, что противостояние его команды с соперниками из «Крус Асуль» привлекло внимание не только футбольных болельщиков, но и любителей звездных сплетен.

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Одним из самых самых обсуждаемых моментов стала встреча Ким Кардашьян и Виктории Бекхэм. Да и как им было не встретиться: Дэвид Бекхэм является одним из совладельцев «Интер Майами», а семилетний сынишка Ким Сейнт — большой фанат Месси. Таблоиды сообщают, что Ким мило поприветствовала Викторию, а после окончания матча протянула ей руку, чтобы помочь спуститься по лестнице. Казалось бы — обычный акт вежливости, но читатели Daily Mail, как всегда, разразились потоком язвительных комментариев.

«Эти грустные женщины тянутся друг к другу только потому, что они известны, а не потому, что искренне хотят общаться», «Какая фальшивая парочка!», «В обеих пластика больше, чем таланта», «Представляю, насколько скучный у них вышел разговор», «Интересно, Виктория наконец улыбнулась?» — пишут пользователи Сети.

А вот в искренности Дэвида сомневаться не приходится. Фотографам удалось запечатлеть неподдельное счастье на лице 48-летнего миллионера, когда Месси забил победный гол на последних секундах матча. И даже публичный конфуз, который случился с Бекхэмом чуть раньше, явно не испортил ему настроение.