Брак принца Гарри и Меган Маркл трещит по швам

Мировые СМИ обсуждают возможный развод принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Герцоги Сассекские уже три недели не появлялись вместе на публике, и даже 4 июля, День независимости США, они отпраздновали по отдельности.

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У пары возникли финансовые трудности. Супруги потеряли контракт с сервисом Spotify, владелец которого назвал их мошенниками. Также они продали свой особняк в Монтесито. Скандальные мемуары принца Гарри не оправдали ожиданий – выброшенные книги находят на всех мировых курортах. Друзья принца возмутились излишней его откровенностью.

Гарри также созвонился со своим братом Уильямом, с которым они ранее враждовали. Принц выразил свое желание вернуться домой, однако герцогиня пришла в ярость от такого поступка. Она приложила много усилий, чтобы увезти мужа подальше от семьи, передают «Вести».

Карл III также будет вынужден оплачивать аренду поместья в Уэльсе, по данным Daily Mail. Королю, который решил провести там летние каникулы, аренда обойдется в 2400 фунтов за неделю.