Канье Уэст отреагировал на слухи о романе Кардашьян с Брэди

Канье Уэст и Ким Кардашьян уже давно не вместе, но о новой главе в жизни рэпера говорить еще рано. Счастливо, казалось бы, женатый музыкант продолжает пристально следить за своей бывшей супругой. Портал Entertainment Tonight сообщает, что Уэст был расстроен слухами о романе звезды реалити-шоу с легендой американского футбола Томом Брэди. «Канье начал ревновать, когда узнал о Ким и Томе», — цитирует издание свой источник.

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Как бы там ни было, пока Канье может расслабиться: тот же инсайдер утверждает, что между Кардашьян и бывшим мужем Жизель Бюндхен «не происходит ничего романтического». «У них в приоритете их семьи. Ким просто развлекалась и наслаждалась летом», — пояснил аноним.