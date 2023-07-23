Канье Уэст отреагировал на слухи о романе Кардашьян с Брэди

Стало известно, как Канье Уэст отреагировал на слухи о романе Ким Кардашьян с Томом Брэди
Канье Уэст и Ким Кардашьян уже давно не вместе, но о новой главе в жизни рэпера говорить еще рано. Счастливо, казалось бы, женатый музыкант продолжает пристально следить за своей бывшей супругой. Портал Entertainment Tonight сообщает, что Уэст был расстроен слухами о романе звезды реалити-шоу с легендой американского футбола Томом Брэди. «Канье начал ревновать, когда узнал о Ким и Томе», — цитирует издание свой источник.
Как бы там ни было, пока Канье может расслабиться: тот же инсайдер утверждает, что между Кардашьян и бывшим мужем Жизель Бюндхен «не происходит ничего романтического». «У них в приоритете их семьи. Ким просто развлекалась и наслаждалась летом», — пояснил аноним.
Честно говоря, сообщения очень противоречивые. С одной стороны, и на роман в очередной раз намекнули, а с другой, снова все опровергли. В общем, пиар-машина «мамаджера» Крис Дженнер явно работает в полную силу — вот только с какими целями? Будем следить за развитием событий.