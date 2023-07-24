22-летняя Аня Ищук станет матерью во второй раз

«Мы станем родителями во второй раз. В какой-то момент начали обсуждать второго ребенка. Но тогда еще были проблемы со здоровьем, поэтому в первую очередь важно было разобраться, что мы и сделали. В мае узнали, что абсолютно здоровы, нет никаких рисков, приняли решение», — сообщила Ищук.