Как Иоланда Хадид превратила дочерей с заурядной внешностью в топ-моделей

Она мечтала сделать детей знаменитыми.

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Белла и Джиджи Хадид сегодня — одни из самых успешных моделей в мире. При этом критики постоянно говорят о том, что природных данных девушек для такой блестящей карьеры не хватило бы. По их мнению, секрет успеха сестер Хадид в менеджерском таланте их мамы Иоланды, которая твердо решила превратить детей в знаменитостей. Некоторые считают, что бывшая модель таким способом лишила девочек детства, другие восхищаются Иоландой и ее упорством.

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Трудное детство и недолгая карьера

Сама Иоланда росла в небогатой семье и с раннего детства много работала: в начале помогала родителям на ферме, затем устроилась мойщицей посуды в китайский ресторан. Но жизнь девушки изменило случайное знакомство с модным продюсером. Он оценил внешние данные Иоланды и пригласил ее в Лос-Анджелес.

Так блондинка стала моделью. Она работала около одиннадцати лет, а затем познакомилась с богатым застройщиком Мохаммедом Хадидом. Их брак продлился шесть лет, за которые Иоланда родила троих детей: Беллу, Джиджи и Анвара. Она покинула подиум и сосредоточилась на воспитании наследников.

Строгость и дисциплина

С раннего детства девочки привыкали к дисциплине: Иоланда организовывала их время так, чтобы они никогда не оставались без дела. Конный спорт, тренировки, уроки — дочери бывшей модели всегда были заняты. А по выходным Иоланда возила детей в неблагополучные районы, чтобы они смотрели на бездомных и понимали, как им повезло в жизни.

При этом у Беллы и Джиджи были свои планы на жизнь. Старшая дочь мечтала стать профессионалом в конном спорте, а младшая видела себя криминальным экспертом. Но мама была настроена решительно: девочки покорят подиум.

Когда Джиджи исполнилось 17 лет, Иоланда сама начала обзванивать агентства и предлагать им позвать дочь на показы. Ей это удалось: в 18 младшая наследница миссис Хадид дебютировала на престижном мероприятии. Продюсеры и агенты с восторгом отзывались не о внешности девочки, а о ее упорстве. Она была готова сама делать макияж, часами репетировать походку.

Вскоре к младшей сестре присоединилась и Белла. С тех пор Иоланда начала контролировать каждый аспект их жизни.

Мама-менеджер

Мама сестер Хадид подбирала для них средства ухода за кожей, выбирала спортивные занятия. Например, Джиджи обожала волейбол, но Иоланда боялась, что из-за него плечи девушки потеряют изящность, и запретила ей играть.

Диету для дочерей тоже выбирала мама: в сеть попали кадры шоу, в котором Джиджи плачет на выпускном из-за того, что Иоланда запретила ей съесть кусочек торта. Женщина была одержима успехом дочерей, она считала, что они должны быть лучшими, несмотря ни на что.

Подход Иоланды не смягчал даже недуг Беллы: она страдает от болезни Лайма. Мама сестер Хадид редактирует их интервью, влияет на личную жизнь, посещает с ними кабинет косметолога.