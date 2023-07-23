Джонни Депп продает созданные во время суда с Херд автопортреты

Актер Джонни Депп решил продать свои автопортреты, работу над которыми начал еще до суда с бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом пишет The Collector.

Звезда описал время, когда она начал свою карьеру художника-портретиста «немного темным и запутанным». Картины Деппа сделаны в нескольких техниках, в том числе с помощью шелкографии — сложного трафаретного метода.

Стоимость одного полотна составляет 226 тысяч рублей. Каждое из них актер согласился подписать, а также передать десять процентов выручки от продажи в благотворительный фонд Mental Health America.

Депп охарактеризовал свою серию автопортретов «пятью годами безумия», что отсылает к периодам до суда к иску от бывшей жены Херд.

«Думаю, это самое личное, что когда-либо он делал», — признался директор картинной галереи Castle Fine Arts Иан Уэзерби-Блайт.

В багаже Деппа уже есть картины, написанные шелкографией. Он показал их на выставке в Castle Fine Arts несколько месяцев назад. Тогда его вдохновением стали известные люди — актер Хит Леджер, музыкант Боб Марли, артист Ривер Феникс и журналист Хантер С. Томпсон.

В 2017 году актриса Эмбер Херд подала заявление на развод, обвинив актера в домашнем насилии. В 2019 году адвокаты Деппа подали встречный иск, обвинив ее в клевете.

Судебный процесс начался в апреле 2020 года и завершился в июне 2022 года. 1 июня 2022 года суд обязал Эмбер Херд выплатить Джонни Деппу 10 млн долларов в качестве компенсации. Актриса обратилась с апелляцией на решение.