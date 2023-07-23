Российская певица, автор песен, режиссер и продюсер Манижа впервые стала мамой.

Об этом артистка сообщила в социальных сетях.

"Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна", – подписала публикацию певица.

Напомним, что о своей беременности Манижа сообщила в своем новом клипе, где она танцевала с заметно округлившимся животом.

В 2021 году режиссер Ладо Кватания сделал артистке предложение выйти замуж. До этого они не раз работали над совместными проектами. Свадьба Ладо и Манижы состоялась в сентябре прошлого года.