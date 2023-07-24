Чем Сальма Хайек заменяет ботокс в 56 лет: средство, доступное каждой

В сентябре популярная мексикано-американская актриса Сальма Хайек отметит 57-летие. Однако верится в это с трудом, ведь звезда выглядит как минимум на 15 лет моложе своего возраста.

Артистка не скрывает, что регулярно посещает косметолога. Но вместе с тем, по словам Хайек, секрет ее молодости кроется в другом – в домашних процедурах и практиках, которым она также уделяет много времени.

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Подробнее о средстве, которое заменило актрисе ботокс – в материале "Рамблера".

В арсенале звезды множество бьюти-процедур, которые помогают ей поддерживать красоту. Так, еще несколько десятков лет назад Сальма признавалась, что очень редко умывается по утрам. Этот бьюти-лайфхак актриса переняла от своей бабушки. Родственница Хайек уверяла, что коже требуется регулярное увлажнение естественными маслами. Именно благодаря этому увлажнению лицо медленнее стареет, а морщин появляется меньше.

Кроме того, умывая лицо вечером, Хайек использует розовую воду – водный раствор компонентов эфирного масла розы, который можно приготовить в домашних условиях.

Безусловно, время от времени звезда также посещает косметолога. Однако в интервью Хайек неоднократно говорила о том, что прибегает лишь к аппаратным уходовым процедурам, а вот ботокс не делает.

По словам звезды, уколы ботокса ей заменяют медитации. Сальма медитирует уже много лет: это занятие доставляет ей большое удовольствие – иногда она может погрузиться в медитацию на несколько часов.

Кто-то может скептически отнестись к бьюти-совету Хайек, но косметологи подтверждают – если сравнивать лицо Сальмы с другими звездными клиентками, кожа актрисы и впрямь выглядит значительно моложе кожи ее сверстниц.

"Иногда я выхожу из комнаты после очередной практики, и мне говорят, что я снова выгляжу на 20 лет. А когда я какое-то время не медитирую, знаете что? Начинает опускаться не только мое лицо, но и другие части тела!", – призналась Хайек в подкасте Let’s Talk Off Camera.