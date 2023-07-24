56-летняя Сальма Хайек показала фото в купальнике и без макияжа

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фото в откровенном образе и без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных снимках 56-летняя знаменитость запечатлена позирующей в бассейне. На ней надет слитный купальник розового цвета, оформленный глубоким декольте. Видно, что звезда решила отказаться от макияжа, а свои волосы распустила.

Фанаты восхитились моложавой внешностью актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 900 тысяч лайков.

«Самая красивая женщина в мире», «Великолепная!», «Божественная красота», «Я почти уверен, что такое ангелы, как ты, посланы с небес», «Естественность тебе к лицу», — высказывались они.