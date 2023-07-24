51-летняя Дарья Повереннова призналась, что ее иногда называют «бабкой»

Актриса Дарья Повереннова посоветовала женщинам следить за собой и не бояться стареть.

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51-летняя актриса Дарья Повереннова призналась в личном блоге, что ее иногда называют «бабкой». Артистка посоветовала женщинам следить за собой, не бояться стареть и не обращать внимания на язвительные комментарии о возрасте.

«Ну, слушайте, когда меня называют «бабкой», меня это бесит! Еще мне вчера девушка в сториз написала, что боится стареть, а другая, что завидует молодым. Девочки, я не знаю, что с этим делать, правда. Кроме одного: следить за собой», — высказалась артистка.

Фолловеры знаменитости отметили, что она прекрасно выглядит: «Бабки точно выглядят по-другому! А Вы красавица и, самое главное, умница», «Какая же вы бабка? Прекрасная, молодая, талантливая и умная», «Вы великолепны», «Вы красавица! А глупости говорят завистники», «Выглядите замечательно», «Всем бы так выглядеть», «Какая бабка? Шикарная женщина», «Вам просто завидуют».

Дарья Повереннова признавалась, что в 40 лет «поставила на себе крест», не надеясь выйти замуж. Актриса больше не хотела отношений «с кем попало» и уже планировала свою жизнь в одиночестве, но встретила руководителя Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова, который дал все, о чем она мечтала. Пара официально зарегистрировала отношения после восьми лет романа в 2021 году.