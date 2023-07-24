3 секрета привлекательности Дженнифер Лопес

Сегодня одной из самых притягательных женщин планеты — Дженнифер Лопес — исполняется 54 года. В это с трудом можно поверить, особенно если посмотреть на ее свежее фото в белье. Как ей удается так восхитительно выглядеть?

С самого утра главная героиня дня Дженнифер Лопес порадовала поклонников позитивом и шикарным фотоснимком, для которого позировала в белом кружевном белье и шелковом пеньюаре, кокетливо спущенном с плеч.

Поклонники тут же отметили прекрасную фигуру и внешность знаменитости, которые вне всяких сомнений не могут быть результатом какой-то односторонней работы. Красота и стройное тело — это всегда комплексная работа, порой нелегкая, но результат точно стоит жертв. Итак, что помогает Дженнифер выглядеть так роскошно?

Диета

Как многократно заявляли диетологи, которым когда-то посчастливилось работать с Лопес, голливудская дива питается очень правильно. Дженнифер долгие годы является ярым противником соли и сахара, выбирает только свежие продукты и тщательно продумывает рацион.

В диете певицы — постные белки, сложные углеводы (бурый рис, киноа, батат), полезные жиры и некрахмалистые овощи. При этом она, как и все люди, иногда может позволить себе небольшую порцию чего-то «не самого здорового» .

Отказ от вредных привычек

Кроме того, Лопес пропагандирует отказ от вредных привычек — курения и употребления алкоголя (и даже кофе!), которые крайне негативно сказываются на женской красоте.

Спать Дженнифер старается не менее 8 часов, следуя убеждениям Клеопатры, что качественный сон повышает работоспособность, улучшает цвет лица и продлевает молодость.

Спорт

С раннего детства Дженнифер танцует. Впервые на занятия хореографией будущая звезда попала в возрасте 5 лет, а в 7 уже вовсю выступала со школьным коллективом.

Вся жизнь Джей Ло так или иначе связана со спортом. Она занималась гимнастикой, бегом, танцами на пилоне и много чем еще. Более того, с годами Лопес стала уделять физическим нагрузкам куда больше времени, чем раньше. Комплексы тренировок для нее составляют лучшие тренеры, она же до 5 раз в неделю посещает зал и не позволяет себе расслабиться.