Селена Гомес отметила 31-летие

Певица Селена Гомес устроила звездную вечеринку по случаю своего 31-го дня рождения. Об этом сообщает Page Six.
Поздравить Селену Гомес с днем рождения пришли такие знаменитости, как Пэрис Хилтон, Кристина Агилера, Бенни Бланко, Tyga и другие. Певица выбрала для торжества красное кожаное мини-платье, расшитое цветами, из новой коллекции итальянского модного дома Bottega Veneta. Звезда дополнила образ черными босоножками на высоком каблуке, собрала волосы в эффектную укладку и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.
В свой день рождения Селена Гомес обратилась к фанатам с просьбой не дарить ей подарки, а вместо этого сделать пожертвование в ее фонд Rare Impact Fund.
«Я благодарна за многое в своей жизни, и одна из вещей, за которую я благодарна больше всего, — это работа, которую мы с вами проделали с фондом Rare Impact Fund. Это моя настоящая страсть в жизни. Если у вас есть средства, подумайте о пожертвовании, чтобы помочь нам изменить ситуацию», — написала звезда.
В 2013 году Селена Гомес пережила тяжелый разрыв с Джастином Бибером, после чего попала в реабилитационной центр Meadows. С тех пор звезда выступает за повышение осведомленности о психическом здоровье, в том числе через свой фонд Rare Impact.