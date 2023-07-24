Ида Галич показала фигуру в бикини

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в откровенных нарядах на отдыхе в Турции. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 33-летняя знаменитость сидит у бассейна, в воде плавает специальный поднос с едой. Она позировала в серебристом бикини, которое состоит из топа с треугольными чашками и трусов V-образной формы с заниженной талией.

Инфлюэнсерша дополнила образ солнцезащитными очками, поясом в виде тонкой цепочки с камнями и распустила волосы.

Соцсети

Кроме того, Галич примерила слитный сиреневый купальник с декольте до талии. При этом на обе руки она надела два объемных металлических браслета.