Звезда Comedy Woman рассказала об отношении мужа-иностранца к ее юмору

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив раскрыла отношение ее мужа-итальянца Стефано Маджи к юмору в шоу с ее участием. О том, понимает ли супруг шутки, которые она озвучивает на экране, она рассказала в интервью «Телепрограмме».

Федункив заявила, что супруг-иностранец не всегда понимает шутки ее героинь. Актриса объяснила это тем, что он недолго живет в России: по ее словам, Маджи переехал в страну пять лет назад.

«Я ведь играю женщин из глубинки, а там своя природа существования. Иногда весь зал может хохотать, а Стефано не понимает, над чем», — уточнила звезда Comedy Woman. Она добавила, что время от времени ей приходится объяснять мужу некоторые шутки, которые она говорит на экране.

Ранее Федункив назвала пристальное внимание к ее супругу минусом популярности. Также она рассказала, что ее муж не любит посещать публичные мероприятия.