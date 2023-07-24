Риз Уизерспун и ее дочь пришли на вечеринку в одинаковых нарядах

Актриса Риз Уизерспун и ее дочь Ава Филипп посетили ежегодную летнюю вечеринку организации по защите океанов Oceana SeaChange. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие снимки.

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47-летняя Риз Уизерспун и ее 23-летняя дочь Ава выбрали для мероприятия похожие наряды: актриса была одета в мятное платье с открытым верхом, а ее дочь — в аналогичное платье кремового оттенка. Мать и дочь сделали одинаковые укладки на мотив голливудских волн и нюдовый макияж с акцентом на бледно-розовую помаду.

Актриса поделилась фотографиями с красной дорожки в личном блоге, подписав их: «Идеальный летний вечер с моей дочерью». Подписчики «Блондинки в законе» отметили, что Ава невероятно похожа на свою мать.

«Вы выглядите как сестры-близнецы», «Невероятное сходство», «Ава — копия матери», «Кто из вас мать, а кто дочь?», «Вы обе потрясающе красивые», «Как будто клоны», — написали поклонники в комментариях.