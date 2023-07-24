Риз Уизерспун и ее дочь пришли на вечеринку в одинаковых нарядах

Риз Уизерспун и ее дочь Ава Филипп пришли на вечеринку в одинаковых нарядах
Актриса Риз Уизерспун и ее дочь Ава Филипп посетили ежегодную летнюю вечеринку организации по защите океанов Oceana SeaChange. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие снимки.
47-летняя Риз Уизерспун и ее 23-летняя дочь Ава выбрали для мероприятия похожие наряды: актриса была одета в мятное платье с открытым верхом, а ее дочь — в аналогичное платье кремового оттенка. Мать и дочь сделали одинаковые укладки на мотив голливудских волн и нюдовый макияж с акцентом на бледно-розовую помаду.
Актриса поделилась фотографиями с красной дорожки в личном блоге, подписав их: «Идеальный летний вечер с моей дочерью». Подписчики «Блондинки в законе» отметили, что Ава невероятно похожа на свою мать.
«Вы выглядите как сестры-близнецы», «Невероятное сходство», «Ава — копия матери», «Кто из вас мать, а кто дочь?», «Вы обе потрясающе красивые», «Как будто клоны», — написали поклонники в комментариях.
В 1999 — 2008 годах Риз Уизерспун была замужем за актером Райаном Филлиппом. В этом браке актриса родила двоих детей — дочь Аву и сына Дикона. В 2011 году Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота, от которого спустя год родила своего третьего ребенка — сына Теннесси Джеймса. В марте 2023 года Уизерспун и Тот объявили о разводе.