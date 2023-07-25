Тодоренко залезла в холодильник, чтобы привлечь внимание мужа

Не все подписчики телеведущей оценили ее юмор.

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Регина Тодоренко удивила своих подписчиков очередным провокационным роликом. Не так давно звезда публиковала видео, как она бегает по городу в нижнем белье. А сейчас знаменитость решила залезть в холодильник.

В личном блоге Регина поделилась юмористическим роликом, где она сидит в холодильнике, поджидая своего супруга.

«Когда хотела привлечь внимание мужа, но вы в браке уже 10 лет» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост ведущая.

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