Тодоренко залезла в холодильник, чтобы привлечь внимание мужа
Не все подписчики телеведущей оценили ее юмор.
Регина Тодоренко удивила своих подписчиков очередным провокационным роликом. Не так давно звезда публиковала видео, как она бегает по городу в нижнем белье. А сейчас знаменитость решила залезть в холодильник.
В личном блоге Регина поделилась юмористическим роликом, где она сидит в холодильнике, поджидая своего супруга.
«Когда хотела привлечь внимание мужа, но вы в браке уже 10 лет» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост ведущая.
WomanHit.ru
Некоторые пользователи Сети оценили юмор Тодоренко, но другие заявили, что им не нравятся шутки звезды. «Ее уже слишком много… С ее вечной ржачкой и кривляниями», «Не смешно», — подчеркнули они.