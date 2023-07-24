54-летняя Дженнифер Лопес поделилась фото в кружевном белье

На размещенных снимках Дженнифер Лопес, которой 24 июля исполнилось 54 года, позирует в белом кружевном комплекте с цветочной вышивкой, состоящем из бюстгальтера с пуш-апом и трусов с заниженной талией. Именинница дополнила образ шелковым халатом с цветочным узором и прозрачными босоножками на шпильке.

На прошлой неделе Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали первую годовщину свадьбы романтическим ужином в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Влюбленные поженились в июле 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки. Бен Аффлек впервые сделал Дженнифер Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м бывшие звезды возобновили свои отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились. Через месяц после скромной свадебной церемонии в Вегасе, молодожены устроили пышное празднование в поместье Аффлека в Райсборо (штат Джорджия, США).