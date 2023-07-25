Агата Муцениеце рассказала, как поводит время без детей
Пока Мия и Тимофей собираются вместе с Павлом и его супругой Зепюр Брутян на отдых, Агата отправилась на вечеринку в честь 38-летия актера Владимира Селиванова. Также на мероприятии появилась Наташа Королева, Игорь Ознобихин и другие представители российского шоу-бизнеса.
Актриса участвовала в клипе Селиванова. После этого поклонники заподозрили пару в романе.После развода с Прилучным Агата предпочитает не раскрывать подробности личной жизни.
Недавно артистка показала поклонникам откровенное фото в пикантном наряде.