Психолог объяснила одиночество Ольги Бузовой

Ольга Бузова — целеустремленная и сильная личность, построившая успешную карьеру. Однако о счастье в личной жизни певицы говорить не приходится — к своим 37 годам она так и нашла свою любовь. Психолог Инна Мирная рассказала изданию «Страсти», что именно является препятствием в личной жизни теледивы.

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Специалист считает, что со всеми своими партнерами певица находилась в созависимых отношениях. Она также указала на то, что подобного типа привязанность формируется еще в детстве. У Ольги были строгие родители, которые считали, что лучше знают, что ей нужно, а сама Бузова в 13 лет стала зарабатывать свои первые деньги.

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«Прослеживается двойное послание. С одной стороны, есть установка: „Мы все решим за тебя, без нас ты не можешь“. С другой стороны, — посыл: „Будь еще лучше, отвечай за себя“„, — объяснила эксперт.

Так знаменитость стала добиваться внимания родителей. Когда в семье нет безусловного принятия и любви, девушка начинает искать подобное в отношениях с мужчинами.

'Когда есть навязчивая идея обрести любовь, начинаются искажения: идеализация партнера, приписывание ему несуществующих, желанных качеств. А потом наступает разочарование от столкновения с реальностью“, — рассказала Инна.

Специалист заметила паттерн: все отношения Ольги начинались и заканчивались одинаково: бурные чувства напоказ, а после — болезненное публичное расставание. В базе таких отношений лежит концепция должника и кредитора, где Ольга выступает в качестве последнего.

Так было и в паре Ольги с бывшим мужем — она накрывала для него стол по его желанию, ожидая чего-то взамен.

„Сначала партнер даже не против возврата (все видели, какие шикарные презенты дарил Ольге муж). Но потом он начинает уставать от вечной роли 'должника“, отдаляется и убегает от своего „кредитора“„, — говорит Инна.

'Игра 'должник-кредитор“ отлично ложится на истерический тип личности Бузовой. Это не оскорбление, а научный термин», — заметила психолог.