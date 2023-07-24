Ирина Шейк закрутила роман с футболистом Томом Брэди

Слухи о том, что 37-летняя российская модель Ирина Шейк встречается с 45-летним американским футболистом Томм Брэди, подтвердились. Знаменитостей видели вместе в эти выходные.

© WomanHit.ru

Американская пресса поделилась кадрами, где Том держит Ирину за руку, когда они сидели в машине — в это время модель мило улыбалась спортсмену. Также издание отмечает, что звезда в те дни ночевала дома у футболиста.

Сплетни о том, что Шейк закрутила роман с Брэди, появились в начале июня. Писали, что модель «якобы заинтересована» в отношениях со спортсменом.