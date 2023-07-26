Как сочинский парень стал Рыжим из «Иванушек»

Андрей Григорьев-Апполонов родился в южном городе-курорте Сочи 26 июля 1970 года. Поначалу Андрей хотел связать свою жизнь с преподаванием, но судьба распорядилась иначе: артистичный парень покорил Москву, съездил в гастрольный тур по США, а затем стал одним из основателей группы «Иванушки International».

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На его долю выпало немало испытаний, связанных с потерей близких людей, но Рыжий из «Иванушек» смог сохранить оптимизм и позитивное отношение к жизни.

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Андрей Григорьев-Апполонов: биография до прихода в шоу-бизнес

Андрей появился на свет в интеллигентной семье: отец — практикующий хирург, а в будущем — главврач госпиталя, мать — служащая администрации Зимнего сочинского театра. Будущий Рыжий из «Иванушек» стал вторым ребенком супругов, у них уже была дочь Юлия. Парень с детства отличался артистизмом и потрясающей харизмой: ни одно школьное представление не обходилось без его участия. Кроме того, Андрей окончил музыкальную школу по классу фортепьяно и достиг больших успехов в настольном теннисе, получив звание КМС.

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После девятого класса Григорьев-Апполонов подал документы в педучилище, которое успешно окончил. Какое-то время Андрей работал простым учителем в школе, но затем биография Рыжего из «Иванушек» сделала резкий поворот: парень решил попробовать себя в качестве манекенщика. Благо, физические данные у него были подходящими: яркая внешность и рост 190 сантиметров. В 1988 году вместе с другими ребятами он участвовал в конкурсе мод, где коллектив получил золотую медаль. Также Андрей пробовал себя в качестве режиссера, ставя спектакли в небольшом сочинском театре.

Рыжий из группы «Иванушки»: музыкальная карьера

В 1991 году Григорьев-Апполонов поступил в ГИТИС, а спустя год отправился на прослушивание для участия в мюзикле «Метро». Несмотря на отсутствие хореографического образования, парня приняли в труппу. После этого биография Рыжего из «Иванушек» перешла на новый этап: он отправился на гастроли в Америку, перешел на заочное в вузе и познакомился с будущим коллегой по бойз-бэнду — Игорем Сориным.

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Вскоре они нашли третьего участника — Кирилла Андреева, который на тот момент работал моделью у Славы Зайцева. Продюсером группы стал Игорь Матвиенко. Коллектив прославился после выхода песни «Тучи» — в один момент они проснулись знаменитыми. Их первый альбом «Конечно он» стал весьма успешным: все десять треков играли на федеральных радиостанциях. Позже на несколько песен были сняты клипы, которые ушли в ротацию на ТВ: «Тучи», «Золотые облака», «Я люблю», «Кукла», «Снегири».

В 1998 году из коллектива ушел Игорь Сорин. Он решил начать сольную карьеру, так как хотел петь свои песни, которые сочинял уже много лет. Его место занял Олег Яковлев, которого публика первое время принимать не хотела: поклонники Игоря открыто возмущались такой заменой. Но постепенно фанаты смирились.

В том же году Григорьев-Апполонов пережил две тяжелых потери: скончались его отец и бывший коллега Игорь Сорин, с которым они дружили. Спустя много лет 2017-й тоже принес Андрею одни потери: из жизни ушли сестра Юлия, которая все это время работала костюмером у группы «Иванушки International», и Олег Яковлев.

В 2019 году вдовец Юлии, который младше ее на 25 лет, взял в качестве псевдонима фамилию Григорьев-Апполонов. Вместе с ее родным сыном они создали коллектив #AppolonovGang и записали песню в честь Юлии. Андрей довольно резко высказался на этот счет, назвав зятя альфонсом. Причиной послужило еще и то, что после смерти жены вдовец стал участником реалити-шоу «Дом-2».

Личная жизнь Рыжего из «Иванушек»: жены и дети

Первой большой любовью Андрея Григорьева-Апполонова стала бывшая участница коллектива A’Studio Полина Гриффис. Именно из-за нее он и поехал на прослушивание в «Метро». Они вместе гастролировали, но позже расстались.

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Вторые серьезные отношения Андрея продлились пять лет. Они жили вместе с Марией Лопатовой, но так и не поженились. Затем чувства угасли, девушка ушла к спортсмену Андрею Кириленко, а Рыжий нашел себе еще одну Марию — Банкову. Впоследствии Маши подружились.

В 2003 году у пары появился сын Иван. В 2008 году родился второй ребенок пары — сын Артемий. После этого они решили официально узаконить отношения. Андрей и Мария казались образцовой семьей, но их взгляды на воспитание отличались. Отец не хотел, чтобы мальчики росли конфликтными, тогда как мать настаивала, что нужно давать сдачи сразу. Из-за этого Андрей не поддерживал увлечение парней хоккеем. Тем не менее сейчас оба сына профессионально занимаются спортом.

По словам Андрея, жена поддерживала его в 2017-м, когда он потерял сестру и друга. Однако спустя несколько лет Мария подала на развод. Причиной разрыва стали новые отношения Банковой — с баскетболистом Андреем Зубковым. В 2019 году она переехала с сыновьями в дом спортсмена.

В 2022 году Иван окончил Международную кембриджскую школу, чем Андрей похвастался в социальной сети и заявил, что поддержит любое начинание сына. Старший сын теперь живет вместе с ним.

Рыжий из «Иванушек»: сколько лет и последние новости об артисте

Сколько лет Рыжему из «Иванушек»? 26 июля 2023 года артист отмечает 53-й день рождения. На данный момент группа по-прежнему выступает на корпоративах и ездит в небольшие туры.

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На программе «Звезды сошлись» Андрей признался, что хочет забрать жить к себе и младшего сына. Его бывшая жена в новом браке родила еще двоих детей, и артист считает, что так будет лучше. Тем не менее когда Андрей уезжает на гастроли, сыновья остаются с его экс-супругой.

Со старшим сыном Иваном у Андрея очень доверительные и теплые отношения. Всех девушек в первую очередь знакомит с ребенком, и он может дать совет отцу. По словам Григорьева-Апполонова, на данный момент он не состоит в отношениях и находится в активном поиске.

На родине в Сочи у Андрея есть магазин под названием «Рыжий», куда он регулярно зазывает приезжающих на гастроли селебрити. Там же, в парке экстремальных развлечений, Григорьев-Апполонов спрыгнул с высоты 170 метров, о чем рассказал фанатам в социальных сетях.