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"Хочу пятерых": Владимир Селиванов готов стать отцом

Актер Владимир Селиванов признался, что мечтает о детях от своей возлюбленной Александры Калмыковой. Об этом сообщает mk.ru.

"Хочу пятерых": Владимир Селиванов готов стать отцом
© Газета.Ru

"Хочу пятерых", - обратился звезда "Реальных пацанов" к своей девушке.

По словам издания, Селиванов также намекнул на то, что пара уже ждет ребенка, однако не стал раскрывать подробности.

Актер живет с блогершей Александрой Калмыковой больше полугода. У них есть дети от прошлых отношений: Селиванов же еще официально женат на Виктории Маркиной, от которой у него дочь Ева. Они были вместе более пяти лет. 22 июля актеру исполнилось 38 лет.

В честь этого Селиванов устроил большую вечеринку, куда поздравить актера приехали певица Наташа Королева, актер Николай Наумов и артистка Агата Муцениеце.

Во время вечеринки именинник признался, что в последнее время большее внимание уделяет своей музыкальной карьере, нежели актерству. Селиванов исполнил для гостей несколько своих песен. Он выступает под псевдонимом VAVAN.

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