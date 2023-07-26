"Хочу пятерых": Владимир Селиванов готов стать отцом

Актер Владимир Селиванов признался, что мечтает о детях от своей возлюбленной Александры Калмыковой. Об этом сообщает mk.ru.

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"Хочу пятерых", - обратился звезда "Реальных пацанов" к своей девушке.

По словам издания, Селиванов также намекнул на то, что пара уже ждет ребенка, однако не стал раскрывать подробности.

Актер живет с блогершей Александрой Калмыковой больше полугода. У них есть дети от прошлых отношений: Селиванов же еще официально женат на Виктории Маркиной, от которой у него дочь Ева. Они были вместе более пяти лет. 22 июля актеру исполнилось 38 лет.

В честь этого Селиванов устроил большую вечеринку, куда поздравить актера приехали певица Наташа Королева, актер Николай Наумов и артистка Агата Муцениеце.