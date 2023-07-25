Певица Билли Айлиш рассказала о трагической потере

Трагическая потеря постигла Билли Айлиш, когда ее сердце переживало утрату любимого питомца. Ее собака Пеппер, которую певица считала своей "лучшей подругой", ушла из этого мира. В социальной сети американская певица выразила свои чувства и грусть по поводу этого болезненного прощания.

"Пеппер. Моя верная подруга на все времена. Когда-нибудь я увижу тебя снова, моя милая девочка", – поделилась артистка со своими подписчиками.

Конец мая этого года принес другую неприятность в жизни Билли Айлиш, когда она рассталась со своим молодым человеком, музыкантом Джесси Резерфордом. Их роман длился полгода и, несмотря на это, артистка нашла силы искренне оплакивать своего долгожданного спутника, ее верного песика Пеппер.