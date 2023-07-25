Тимати опубликовал фото из отпуска: с кем отдыхает бизнесмен

Иногда кажется, что жизнь рэпера — сплошной отпуск. Только-только на радость фанатам Тимати засветится на столичной вечеринке, как на следующей день в его сторис — пейзажи бескрайних океанов. Все дело в том, что артист плотно занялся серфингом — ради увлечения он даже готов выйти на пенсию раньше положенного и на несколько месяцев переехать в другую страну. Впрочем, пока до дела не дошло, Тимати не упускает возможности провести время вдали от суеты с семьей — причем в полном составе.

Помимо уже опытной серферши, 9-летней Алисы, искусство покорения волн вместе с папой вовсю постигает 3-летний Ратмир. Приглядывает за внуками Симона Яковлевна, которая и поделилась видео с мальчиком, вслед за сестрой плывущим к берегу на доске.

С ними же, судя по всему, отдыхает возлюбленная (а может, и невеста) Тимати Валентина Иванова: девушка не сдержалась и похвасталась в сторис пляжным снимком.

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