Перминова снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных фото 36-летняя манекенщица предстала перед камерой в костюме в бежевых тонах, состоящем из полосатого жакета и кожаной юбки. Видно, что под пиджаком прозрачная водолазка, оформленная воротником, сквозь ткань которой просвечивает обнаженная грудь Перминовой.

Кроме того, на кадрах можно заметить, что ее образ дополняют босоножки на шнуровке, небольшая белая сумка с коричневой ручкой, а также золотые серьги.