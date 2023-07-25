45-летнюю звезду «Форсажа» заметили в бикини на яхте

Папарацци заметили американскую актрису Мишель Родригес, которая известна ролью Летти Ортис в серии фильмов «Форсаж», в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

45-летняя звезда предстала на яхте в ярко-оранжевом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на завязках и низкой посадке. Знаменитость распустила длинные темные локоны, закрепив резинку для волос на запястье, и отказалась от декоративной косметики. На размещенных кадрах актриса продемонстрировала подтянутую фигуру и кубики пресса.

Поклонники оценили внешность артистки в комментариях под материалом.

«Выглядит потрясающе, стройная и сильная!», «Очень красивое тело», «Красивая кожа и загар», «Смотрится очень спортивно и здорово», «Подтянутая, сильная, в отличной форме!», «Вот это фигура!» — восхитились они.