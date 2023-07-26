Меган Фокс показала фигуру в «голом» платье

«Зачем она все время выставляет себя напоказ?», «На самом деле женщин, которые чрезмерно сексуализированы, угнетают, потому что они думают, что это расширяет их возможности, в то время как это просто дает мужчинам то, что они хотят», «Она становится похожа на Ким Кардашьян», «Постоянно позирует голой», — написали пользователи.