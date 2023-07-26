Меган Фокс показала фигуру в «голом» платье

Актриса Меган Фокс, известная ролью в «Трансформерах», поделилась с подписчиками личного блога кадрами из новой откровенной фотосессии.
На снимках 37-летняя Меган Фокс позировала в полупрозрачном платье от французского модного дома Jean Paul Gaultier, подчеркнувшем все достоинства ее фигуры. Актриса дополнила образ несколькими чокерами и массивным колье в форме змеи, сделала высокую прическу и яркий макияж с акцентом на глаза.
«Прежде чем вы начнете гневно печатать — это не мои соски, успокойтесь. Они надежно спрятаны под накладками для груди, так что не волнуйтесь, мы все проживем еще один день без разрыва пространственно-временного континуума», — подписала свой пост звезда.
За несколько часов пост Меган Фокс набрал почти два миллиона лайков, а поклонники звезды принялись активно обсуждать ее провокационный образ в комментариях.
«Зачем она все время выставляет себя напоказ?», «На самом деле женщин, которые чрезмерно сексуализированы, угнетают, потому что они думают, что это расширяет их возможности, в то время как это просто дает мужчинам то, что они хотят», «Она становится похожа на Ким Кардашьян», «Постоянно позирует голой», — написали пользователи.
Ранее звезда «Трансформеров» Меган Фокс снялась полуобнаженной в лесу.