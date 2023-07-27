Актриса Наоми Уоттс рассказала о симптомах ранней менопаузы

Британская актриса Наоми Уоттс призналась, что после появления первых симптомов менопаузы в 36 лет она столкнулась с одиночеством и чувством стыда. О признаках ранней перименопаузы и беременности при таком состоянии она рассказала в интервью журналу Hello!

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54-летняя Уоттс, дважды номинированная на премию «Оскар», вспоминает, что почувствовала первые признаки гормональных изменений в возрасте 36 лет. По ее словам, в тот период она как раз собиралась выйти замуж и завести детей.

Уоттс призналась, что ее адаптация к изменениям проходила очень сложно, так как в то время темы женского здоровья и климакса были табуированными. Она привела пример, что сначала не знала даже термин, которым называют ее состояние. Ей пришлось самой изучать перименопаузу — период постепенного перехода к менопаузе, который продолжается до 10-12 лет.

«Я прошла через беспокойство, стыд, растерянность, панику и спустя два года, в течение которых я пыталась привести свою систему в порядок, я сумела забеременеть естественным путем», — говорит актриса.